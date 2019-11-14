Черчесов принял предложение проводить сборы национальной команды в Сочи

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу принял предложение проводить тренировочные сборы национальной команды на территории Сочи. Об этом сообщил журналистам в четверг директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян.

"В ходе общения он (мэр города Алексей Копайгородский в ходе встречи с главным тренером - прим. ТАСС) высказал свое предложение, чтобы команда и дальше проводила тренировочные сборы на территории Сочи. Черчесов согласился, отметив, что если команду приглашают, он обязательно этой возможностью пользуется. Мы готовы и будем рады, если Сочи станет домашней тренировочной базой для сборной России", - сказал Пилосян.

В пресс-службе администрации города отметили, что накануне важного матча за первое место в группе отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 национальная сборная по футболу провела тренировки в Сочи на стадионе им. Славы Метревели.

"Очень рад, что наша сборная проводит сборы накануне такого принципиального матча именно в Сочи. Наш город имеет богатую футбольную традицию, здесь проводился Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. У нас есть хорошая инфраструктура, качество полей в Сочи соответствует высоким требованиям", - привели в пресс-службе слова мэра города Копайгородского.

Матч с командой Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября и начнется в 20:00 мск.