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Летние олимпийские виды спорта

Бузато будет совмещать работу в сборной России по волейболу и московском "Динамо"

В клубе специалист занимает должность консультанта

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато в женской сборной будет совмещать работу с должностью консультанта в московском "Динамо". Об этом журналистам в четверг заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Ранее Бузато был утвержден президиумом ВФВ на посту главного тренера национальной команды.

"Бузато будет совмещать работу [в сборной] с должностью консультанта московского "Динамо", - сказал Шевченко.

Бузато до работы с женской сборной России входил в тренерский штаб мужской команды московского "Динамо".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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