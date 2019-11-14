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Олимпиада-2020 в Токио

Перед сборной России по пляжному волейболу стоит задача завоевать медали ОИ

В четверг прошел президиум Всероссийской федерации волейбола, который подвел итоги года
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Завоевание медалей Олимпийских игр в Токио является задачей российских пар, выступающих в соревнованиях по пляжному волейболу. Об этом журналистам заявил в четверг президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В четверг прошел президиум ВФВ, который подвел итоги года.

"Поставлена задача - завоевание медалей Игр", - сказал Шевченко, отметив, что на Олимпиаде планируется участие четырех российских пар.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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