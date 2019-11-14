Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Всероссийская федерация волейбола считает удовлетворительным выступление сборных в сезоне

За чемпионат Европы мужская и женская национальные команды получили оценку неудовлетворительно

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) оценила сезон для женской и мужской сборных России по волейболу как удовлетворительный. Об этом журналистам в четверг сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

"Было принято решение разделить оценку чемпионата Европы и остального сезона. За чемпионат Европы обе сборные получили оценку неудовлетворительно. Сезон признан удовлетворительным", - сказал Шевченко.

Женская национальная команда сумела завоевать олимпийскую лицензию. При этом сборная не добилась успеха на чемпионате Европы (вылет в 1/4 финала) и в Лиге наций (14-е место). О выступлениях команды в сезоне отчитывался бывший главный тренер сборной Вадим Панков.

В четверг на посту главного тренера команды был утвержден итальянский специалист Серджио Бузато. Он сменил Панкова, который покинул национальную команду в сентябре в преддверии Кубка мира по волейболу по состоянию здоровья. С 10 сентября итальянец работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера и занял с командой третье место на Кубке мира.

Мужская команда под руководством Туомаса Саммельвуо завоевала путевку на Игры в Токио, а также стала победителем Лиги наций. На чемпионате Европы команда дошла до 1/4 финала.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Перед сборной России по пляжному волейболу стоит задача завоевать медали ОИ
В четверг прошел президиум Всероссийской федерации волейбола, который подвел итоги года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС