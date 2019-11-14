Всероссийская федерация волейбола считает удовлетворительным выступление сборных в сезоне

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) оценила сезон для женской и мужской сборных России по волейболу как удовлетворительный. Об этом журналистам в четверг сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

"Было принято решение разделить оценку чемпионата Европы и остального сезона. За чемпионат Европы обе сборные получили оценку неудовлетворительно. Сезон признан удовлетворительным", - сказал Шевченко.

Женская национальная команда сумела завоевать олимпийскую лицензию. При этом сборная не добилась успеха на чемпионате Европы (вылет в 1/4 финала) и в Лиге наций (14-е место). О выступлениях команды в сезоне отчитывался бывший главный тренер сборной Вадим Панков.

В четверг на посту главного тренера команды был утвержден итальянский специалист Серджио Бузато. Он сменил Панкова, который покинул национальную команду в сентябре в преддверии Кубка мира по волейболу по состоянию здоровья. С 10 сентября итальянец работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера и занял с командой третье место на Кубке мира.

Мужская команда под руководством Туомаса Саммельвуо завоевала путевку на Игры в Токио, а также стала победителем Лиги наций. На чемпионате Европы команда дошла до 1/4 финала.