Итальянский волейбольный тренер Бузато заявил, что думает о получении гражданства РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато задумывается о получении российского гражданства. Об этом специалист заявил ТАСС.

Ранее в четверг президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) единогласно утвердил Бузато главным тренером команды. Его контракт будет действовать до завершения Олимпийских игр в Токио.

"Может, это [получение гражданства РФ] будущий шаг, ведь я очень долго живу в России, Россия - это мой дом. Я какое-то время, конечно, живу в Италии, но я очень уважаю Россию", - сказал Бузато.

"Я очень рад [назначению]. Это очень хорошая возможность", - сказал Бузато.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.