Фигуристка Трусова сообщила, что хочет соревноваться с мужчинами

Еще немного, и Трусова может превзойти мужские рекорды

Безупречная Александра. Еще немного, и Трусова может превзойти мужские рекорды

"Я не знаю, но я хочу [соревноваться с мужчинами]. Можно посоревноваться с мужчинами в их категории, потому что у них можно исполнять четверной прыжок в короткой программе", - сказала Трусова.

Трусовой принадлежат мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе (166,62) и по сумме двух программ (241,02). Она является первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного лутца и четверного тулупа, а также второй фигуристкой после японки Мики Андо, кому удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Трусова примет участие в предпоследнем, пятом этапе Гран-при сезона, который пройдет 15-17 ноября в Москве.