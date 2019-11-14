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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Трусова сообщила, что хочет соревноваться с мужчинами

Россиянка отметила, что в мужском катании можно исполнять четверной прыжок в короткой программе

ТАСС, 14 ноября. Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что хочет участвовать в соревнованиях вместе с мужчинами. Слова 15-летней фигуристки приводит телеканал Olympic Channel.

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"Я не знаю, но я хочу [соревноваться с мужчинами]. Можно посоревноваться с мужчинами в их категории, потому что у них можно исполнять четверной прыжок в короткой программе", - сказала Трусова.

Трусовой принадлежат мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе (166,62) и по сумме двух программ (241,02). Она является первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного лутца и четверного тулупа, а также второй фигуристкой после японки Мики Андо, кому удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Трусова примет участие в предпоследнем, пятом этапе Гран-при сезона, который пройдет 15-17 ноября в Москве.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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