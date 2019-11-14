Травма не позволит Логинову выступить в контрольной гонке на сборе в Тюмени

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов будет вынужден пропустить контрольный старт на сборе в Тюмени из-за воспаления в области локтя. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

Логинов в пятницу должен был принять участие в контрольной гонке для биатлонистов, претендующих на включение в состав сборной России на первые три этапа Кубка мира. На старт бы он вышел вне конкурса, поскольку уже гарантировал себе место в национальной команде благодаря второму месту в общем зачете прошлого сезона.

"Врач диагностировал воспаление в локте, - сказал Белозеров. - Мы пока не можем определить причину его возникновения, поскольку Александра не было с нами на сборе в Рамзау".

"В связи с воспалением он вынужден снизить нагрузки на руку, завтра он, разумеется, не побежит", - отметил тренер.

27-летний Логинов является трехкратным призером чемпионатов мира.