Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонист Логинов рассчитывает залечить травму к началу зимнего сезона

У спортсмена было обнаружено воспаление в области локтя
Александр Логинов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов рассчитывает, что воспаление в области локтя не помешает ему выступить на первом в новом сезоне этапе Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

На эту тему
Травма не позволит Логинову выступить в контрольной гонке на сборе в Тюмени

Логинов находится на сборе в Тюмени, по причине воспаления он вынужден тренироваться по облегченной программе, не загружая травмированную руку. Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

"Мы планировали включить его в состав на первую гонку в Эстерсунде - смешанную эстафету. Александр говорит, чтобы мы не сбрасывали его со счетов, что он будет готов в ней побежать и биться за высокие места. Пока придерживаемся такого плана", - сказал Белозеров.

Логинов гарантировал себе место в национальной команде благодаря второму месту в общем зачете Кубка мира прошлого сезона.

27-летний спортсмен является трехкратным призером чемпионатов мира.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Серджио Бузато возглавил женскую сборную по волейболу и будет готовить команду к Олимпиаде
53-летний итальянец сменил на посту Вадима Панкова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС