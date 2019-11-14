Биатлонист Логинов рассчитывает залечить травму к началу зимнего сезона

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов рассчитывает, что воспаление в области локтя не помешает ему выступить на первом в новом сезоне этапе Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

Травма не позволит Логинову выступить в контрольной гонке на сборе в Тюмени

Логинов находится на сборе в Тюмени, по причине воспаления он вынужден тренироваться по облегченной программе, не загружая травмированную руку. Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

"Мы планировали включить его в состав на первую гонку в Эстерсунде - смешанную эстафету. Александр говорит, чтобы мы не сбрасывали его со счетов, что он будет готов в ней побежать и биться за высокие места. Пока придерживаемся такого плана", - сказал Белозеров.

Логинов гарантировал себе место в национальной команде благодаря второму месту в общем зачете Кубка мира прошлого сезона.

27-летний спортсмен является трехкратным призером чемпионатов мира.