Биатлонист Гараничев выступит вне конкурса в контрольной гонке на сборе в Тюмени

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Результат олимпийского призера Сочи Евгения Гараничева в контрольной гонке на тренировочном сборе в Тюмени учитываться не будет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Травма не позволит Логинову выступить в контрольной гонке на сборе в Тюмени

На основе результатов двух контрольных стартов, которые пройдут в формате спринтерских гонок, будет сформирован окончательный состав сборной страны на первые три этапа Кубка мира. Гараничев уже гарантировал себе место в национальной команде, поскольку в прошлом сезоне оказались в числе 15 сильнейших общего зачета Кубка мира.

"Гараничев завтра побежит, но его результат учитываться не будет", - сообщили в организации.

Первый из двух контрольных стартов прошел в четверг, его победителем стал олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко.

Помимо Гараничева, право выступить на первых этапах Кубка мира без отбора получили чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт и трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов. Последний также должен был выступить в контрольной гонке, однако пропустит старт по причине травмы.

Первый в новом сезоне этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде, его начало запланировано на 30 ноября. До конца года этапы Кубка мира поочередно пройдут в австрийском Хохфильцене и французском Анси.