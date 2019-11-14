Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ЦСКА потерпел третье поражение кряду в КХЛ, уступив "Салавату Юлаеву"

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу уфимского клуба
Хоккеисты "Салавата Юлаева" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Салавата Юлаева"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:2 победил московский ЦСКА в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Филип Ларсен (10-я минута), Сакари Маннинен (16), Михаил Пашнин (47), Максим Майоров (49) и Дмитрий Кугрышев (60). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (10, 13).

Это поражение для ЦСКА стало третьим подряд, в семи последних матчах армейцы одержали две победы. Нападающий армейцев Кирилл Капризов отметился результативным пасом. Он набирает очки пять матчей подряд (1 шайба + 4 голевые передачи). В шести последних встречах Кугрышев набрал 11 очков (5+6).

"Салават Юлаев" не мог победить ЦСКА на выезде в течение восьми матчей подряд, последний раз до этой игры уфимцы побеждали 20 февраля 2011 года (5:1). "Салават Юлаев" одержал третью победу кряду в КХЛ.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 40 очков в 27 матчах. "Салават Юлаев" с 35 очками после 27 встреч идет третьим в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА примет 18 ноября череповецкую "Северсталь", "Салават Юлаев" 16 ноября сыграет на выезде с ярославским "Локомотивом".

Реклама на ТАСС
Еврокубки
Гендиректор БК "Химки" оценил старт команды в Евролиге на четверку с плюсом
В четверг "Химки" победили дома "Олимпию Милан" со счетом 87:79
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС