ЦСКА потерпел третье поражение кряду в КХЛ, уступив "Салавату Юлаеву"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:2 победил московский ЦСКА в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Филип Ларсен (10-я минута), Сакари Маннинен (16), Михаил Пашнин (47), Максим Майоров (49) и Дмитрий Кугрышев (60). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (10, 13).

Это поражение для ЦСКА стало третьим подряд, в семи последних матчах армейцы одержали две победы. Нападающий армейцев Кирилл Капризов отметился результативным пасом. Он набирает очки пять матчей подряд (1 шайба + 4 голевые передачи). В шести последних встречах Кугрышев набрал 11 очков (5+6).

"Салават Юлаев" не мог победить ЦСКА на выезде в течение восьми матчей подряд, последний раз до этой игры уфимцы побеждали 20 февраля 2011 года (5:1). "Салават Юлаев" одержал третью победу кряду в КХЛ.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 40 очков в 27 матчах. "Салават Юлаев" с 35 очками после 27 встреч идет третьим в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА примет 18 ноября череповецкую "Северсталь", "Салават Юлаев" 16 ноября сыграет на выезде с ярославским "Локомотивом".