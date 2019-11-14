Никитин: серия поражений станет хорошим уроком для хоккеистов ЦСКА

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Серия из трех поражений подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет хорошим уроком для московского ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

В четверг ЦСКА со счетом 2:5 проиграл "Салавату Юлаеву" и потерпел третье поражение подряд.

"Кризис для того и служит, чтобы из него выбираться, если мы сильная команда, значит выберемся. В жизни всегда что-то случается, мы не исключение. Мы должны раньше понять, что сделаны из того же теста, что и все. Для лидеров команды это будет хорошим уроком, как и для нас всех", - отметил Никитин.

"Были моменты, нужно было забивать, но если не забиваешь, то нужно не пропускать, а у нас пока с этим проблемы. Для того чтобы выигрывать, не обязательно забивать пять голов. Когда мало пропускаешь, всегда есть шанс на победу", - добавил главный тренер ЦСКА.

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин отметил, что его команде удалось добиться победы благодаря полной самоотдаче всех игроков. "Очень быстрая игра была, хорошо, что в первом периоде смогли выстоять в меньшинстве. Ребята не опустили рук, отыгрались и смогли выиграть. На льду была настоящая команда, все отрабатывали и впереди, и сзади", - сказал Цулыгин.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 40 очков в 27 матчах. "Салават Юлаев" с 35 очками после 27 встреч идет третьим в Восточной конференции. В следующем матче ЦСКА примет 18 ноября череповецкую "Северсталь", "Салават Юлаев" 16 ноября сыграет на выезде с ярославским "Локомотивом".