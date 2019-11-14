Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Никитин: серия поражений станет хорошим уроком для хоккеистов ЦСКА

В четверг армейцы потерпели третье поражение подряд, уступив "Салавату Юлаеву"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Серия из трех поражений подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет хорошим уроком для московского ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

В четверг ЦСКА со счетом 2:5 проиграл "Салавату Юлаеву" и потерпел третье поражение подряд.

"Кризис для того и служит, чтобы из него выбираться, если мы сильная команда, значит выберемся. В жизни всегда что-то случается, мы не исключение. Мы должны раньше понять, что сделаны из того же теста, что и все. Для лидеров команды это будет хорошим уроком, как и для нас всех", - отметил Никитин.

"Были моменты, нужно было забивать, но если не забиваешь, то нужно не пропускать, а у нас пока с этим проблемы. Для того чтобы выигрывать, не обязательно забивать пять голов. Когда мало пропускаешь, всегда есть шанс на победу", - добавил главный тренер ЦСКА.

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин отметил, что его команде удалось добиться победы благодаря полной самоотдаче всех игроков. "Очень быстрая игра была, хорошо, что в первом периоде смогли выстоять в меньшинстве. Ребята не опустили рук, отыгрались и смогли выиграть. На льду была настоящая команда, все отрабатывали и впереди, и сзади", - сказал Цулыгин.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 40 очков в 27 матчах. "Салават Юлаев" с 35 очками после 27 встреч идет третьим в Восточной конференции. В следующем матче ЦСКА примет 18 ноября череповецкую "Северсталь", "Салават Юлаев" 16 ноября сыграет на выезде с ярославским "Локомотивом".

Реклама на ТАСС
Еврокубки
Гендиректор БК "Химки" оценил старт команды в Евролиге на четверку с плюсом
В четверг "Химки" победили дома "Олимпию Милан" со счетом 87:79
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС