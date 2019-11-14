Шляхтин: дело Лысенко и вопросы к московской лаборатории препятствуют восстановлению ВФЛА

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Дело отстраненного в августе 2018 года прыгуна в высоту Данила Лысенко и возникшие у Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомнения в абсолютной подлинности базы данных московской антидопинговой лаборатории являются двумя главными препятствиями для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своих международных правах. Об этом в эфире телеканала "Матч Страна" заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

22 ноября состоится заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, IAAF) на котором в очередной раз будет рассмотрен вопрос возможности восстановления статуса ВФЛА, который был утрачен в ноябре 2015 года.

"Сегодня две проблемы являются препятствиями к нашему восстановлению, которые я вижу, - сказал Шляхтин. - В первую очередь все, что связано с московской лабораторией. А также дело Данила Лысенко. Косвенно может повлиять большое количество положительных допинг-проб, которые сегодня есть в нашей легкой атлетике, и, наверное, отсутствие четкого взгляда и понимания, что антидопинговая культура поменялась".

Также глава ВФЛА поделился мнением о дисквалифицированных тренерах Владимире Казарине и Владимире Мохневе. "У людей (Казарина и Мохнева - прим. ТАСС) есть свои конкретные интересы, они отстаивают свои принципы. Им фиолетово на то, что проходит вокруг них, на то, что наши спортсмены не ездят под российским флагом, что они маленькие винтики большой машины, в которой все взаимосвязано. Люди не понимают, что вредят всей легкой атлетике, и не хотят понимать", - сказал он.

"Я думаю, что и после того, как нас восстановят, мы должны будем не один год доказывать, что мы поменялись, что у нас культура поменялась. Это тоже большая проблема, потому что невозможно за четыре года сломать то, что строилось пятьдесят лет", - добавил президент ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от IAAF.