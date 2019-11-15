Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Сборная Бразилии вышла в финал юниорского чемпионата мира по футболу

Решающую встречу команда проведет 18 ноября против сборной Мексики

ТАСС, 15 ноября. Бразильские футболисты обыграли команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира для игроков не старше 17 лет и вышли в финал. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Сборная Франции открыла счет в матче уже на седьмой минуте усилиями Арно Муинги, а уже на 13-й минуте Натанаэль Мбуку удвоил преимущество своей команды. Однако бразильские футболисты, для которых турнир является домашним, смогли переломить ход матча, забив трижды. Голами отметились Каю Жоржи (62), Габриэль Верон (77) и Лазаро (89).

В финале сборная Бразилии встретится с командой Мексики. Бронзовые медали между собой разыграют французы и голландцы. Оба матча состоятся в ночь на 18 ноября.

Самой титулованной командой в истории турнира является сборная Нигерии (1985, 1993, 2007, 2013, 2015), побеждавшая пять раз. В активе бразильцев три победы (1997, 1999, 2003), у мексиканцев - две (2005, 2011). Сборная России ни разу не становилась чемпионом первенства, на счету команды СССР один трофей, завоеванный в 1987 году.

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Тампа" разгромила "Рейнджерс" в матче НХЛ, забросив девять шайб
Встреча завершилась со счетом 9:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС