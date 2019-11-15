Сборная Бразилии вышла в финал юниорского чемпионата мира по футболу

ТАСС, 15 ноября. Бразильские футболисты обыграли команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира для игроков не старше 17 лет и вышли в финал. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Сборная Франции открыла счет в матче уже на седьмой минуте усилиями Арно Муинги, а уже на 13-й минуте Натанаэль Мбуку удвоил преимущество своей команды. Однако бразильские футболисты, для которых турнир является домашним, смогли переломить ход матча, забив трижды. Голами отметились Каю Жоржи (62), Габриэль Верон (77) и Лазаро (89).

В финале сборная Бразилии встретится с командой Мексики. Бронзовые медали между собой разыграют французы и голландцы. Оба матча состоятся в ночь на 18 ноября.

Самой титулованной командой в истории турнира является сборная Нигерии (1985, 1993, 2007, 2013, 2015), побеждавшая пять раз. В активе бразильцев три победы (1997, 1999, 2003), у мексиканцев - две (2005, 2011). Сборная России ни разу не становилась чемпионом первенства, на счету команды СССР один трофей, завоеванный в 1987 году.