"Тампа" разгромила "Рейнджерс" в матче НХЛ, забросив девять шайб

ТАСС, 15 ноября. "Тампа-Бэй" дома одержала разгромную победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 9:3 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Четырьмя очками отметился нападающий хозяев Никита Кучеров.

В составе победителей шайбы забросили Люк Шенн (3-я минута), Алекс Киллорн (6, 40), Кучеров (7), Ондржей Палат (7), Стивен Стэмкос (28), Патрик Марун (31), Кевин Шаттенкирк (35) и Янни Гурд (53). Кучеров выступил в роли ассистента в эпизодах с голами Шенна, Киллорна и Стэмкоса. Теперь на счету россиянина 17 (6 шайб + 11 передач) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отдал одну результативную передачу, голкипер команды Андрей Василевский отразил 20 бросков по своим воротам.

У проигравших отличились Крис Крайдер (15) и Филип Хытил (43, 56). Форвард команды Артемий Панарин сделал две результативные передачи, его коллега по амплуа Павел Бучневич - одну, а российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев был заменен после четырех пропущенных шайб. Лучшим игроком матча стал Кучеров. Второй звездой был признан Киллорн, третьей - Шаттенкирк.

"Тампа" идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 20 очков после 16 матчей. "Рейнджерс" располагаются на 12-й строчке, набрав 18 очков в 17 встречах.