Минспорт РФ принял составленную ФХР программу подготовки по хоккею

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Экспертный методический совет Министерства спорта РФ единогласно принял национальную программу спортивной подготовки по хоккею, составленную Федерацией хоккея России (ФХР). Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Ранее сообщалось, что все элементы программы будут представлены 22 ноября в Сочи.

"ФХР первой из всех федераций защитила национальную программу спортивной подготовки по своему виду спорта на экспертном методическом совете Минспорта РФ. Программа получила высокую оценку членов совета во главе с заместителем министра спорта Сергеем Васильевичем Косиловым и была принята единогласно, без замечаний. Теперь она одобрена советом и рекомендована в качестве типовой программы для всех спортивных школ по хоккею", - сказал Ротенберг.

"Раньше эта программа находилась на стадии утверждения. Понадобилось несколько лет работы, чтобы она приобрела официальный статус", - добавил Ротенберг.

ФХР представила национальную программу подготовки в августе 2018 года, она была утверждена решением правительства РФ в октябре того же года. При составлении программы был учтен опыт развития отечественного хоккея и наработки ведущих хоккейных стран - Финляндии, Канады, Швеции, США и других. Программа состоит из семи разделов, охватывающих возрастные категории от 5 до 18 лет.