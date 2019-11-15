Плохое самочувствие не позволило биатлонистке Сливко пробежать спринт на сборе в Тюмени

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Плохое самочувствие не позволило Виктории Сливко принять участие в спринтерской гонке на сборе в Тюмени, которая является этапом отбора в сборную страны по биатлону на первые три этапа Кубка мира. Об этом ТАСС рассказал тренер сборной команды Тюменской области Максим Кугаевский.

Сливко является действующей победительницей общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), что позволяет ей без отбора выступить на первом этапе Кубка мира, который стартует 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).

"У нее предболезненное состояние, поэтому решили не рисковать, - сказал Кугаевский. - Завтра, возможно, она побежит, решение примем утром".

На основе результатов двух контрольных стартов, которые пройдут в формате спринтерских гонок, будет сформирован окончательный состав сборной России на первые три этапа Кубка мира. Первый спринт прошел в пятницу, его победительницей стала Светлана Миронова.

В связи с сокращением квоты женской сборной России в каждой из личных гонок не сможет принять участие более пяти биатлонисток страны. Второй и третий этапы Кубка мира пройдут в австрийском Хохфильцене (13-15 декабря) и французском Анси (19-22 декабря).