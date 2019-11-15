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Евро-2020

Эрмитаж подготовит выставку для болельщиков ЧЕ-2020 по футболу

Вице-премьер РФ Ольга Голодец напомнила, что Петербург готовится к проведению матчей чемпионата Европы
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Эрмитаж подготовит для болельщиков, которые приедут в Петербург на матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу картинную выставку работ авторов из стран-участниц соревнования. Об этом журналистам в пятницу сообщила вице-премьер Ольга Голодец во время посещения петербургского "Центра содействия семейному воспитанию № 12".

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"Подготовка идет полным ходом и для нас важно, чтобы это было не просто спортивное событие, к нему готовится серьезная интереснейшая культурная программа, Эрмитаж выступил со своей уникальной инициативой - они будут показывать репродукции картин, хранящиеся в Эрмитаже, автором которых являются представители тех стран, которые выходят в этот день на поле. Оказалось, что у нас Эрмитаж может порадовать своей коллекцией болельщиков всех стран", - сказала Голодец.

Петербург примет три матча группового этапа и одну встречу четвертьфинала чемпионата Европы. В проект культурной программы включены концерты, театральные представления, мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам, городские площадные праздники, ярмарки, гастрономические фестивали.

"У нас не стоит вопрос чем можно завлечь, у нас стоит вопрос, как достать билеты сегодня. Конечно, все хотят попасть на чемпионат, он будет яркий, праздничный и Петербург очень амбициозные задачи перед собой ставит, они хотят планку, которую задал чемпионат мира по футболу, еще выше поднять", - добавила вице-премьер.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Помимо Санкт-Петербурга, матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаЕвро-2020
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