Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Пора в бой. Сборная России в Сочи завершила подготовку к отборочным матчам ЧЕ-2020

В пятницу российская команда проводит тренировку на поле "Газпром-Арены" в Санкт-Петербурге, где в субботу сыграет со сборной Бельгии. Встреча начнется в 20:00 мск. С понедельника по четверг россияне проводили сбор в Сочи. В четверг по индивидуальной программе занимался полузащитник Александр Головин.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

19 ноября в заключительном матче отборочного турнира сборная России сыграет на выезде с командой Сан-Марино.