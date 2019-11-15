Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем с бельгийцами

Встреча между командами пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На эту тему
Пора в бой. Сборная России в Сочи завершила подготовку к отборочным матчам ЧЕ-2020

В пятницу российская команда проводит тренировку на поле "Газпром-Арены" в Санкт-Петербурге, где в субботу сыграет со сборной Бельгии. Встреча начнется в 20:00 мск. С понедельника по четверг россияне проводили сбор в Сочи. В четверг по индивидуальной программе занимался полузащитник Александр Головин.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

19 ноября в заключительном матче отборочного турнира сборная России сыграет на выезде с командой Сан-Марино.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Фигуристка Трусова упала при выполнении сальхова на тренировке на этапе Гран-при в Москве
Девушки представят короткие программы в 18:30 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС