Фигуристка Трусова упала при выполнении сальхова на тренировке на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Александра Трусова упала при попытке сделать сальхов в четыре оборота на тренировке перед стартом на этапе Гран-при, который проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

15-летняя Трусова чисто выполнила прогон короткой программы, после чего на разминке упала при выполнении четверного сальхова. 19-летние россиянки Евгения Медведева и Станислава Константинова провели тренировки без падений.

Короткая программа в женском одиночном катании пройдет в пятницу, начало - 18:30 мск.