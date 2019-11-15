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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигуристка Трусова упала при выполнении сальхова на тренировке на этапе Гран-при в Москве

Девушки представят короткие программы в 18:30 мск

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Александра Трусова упала при попытке сделать сальхов в четыре оборота на тренировке перед стартом на этапе Гран-при, который проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

15-летняя Трусова чисто выполнила прогон короткой программы, после чего на разминке упала при выполнении четверного сальхова. 19-летние россиянки Евгения Медведева и Станислава Константинова провели тренировки без падений.

Короткая программа в женском одиночном катании пройдет в пятницу, начало - 18:30 мск.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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