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Еврокубки

БК "Химки" планирует сыграть несколько матчей Евролиги в феврале - марте на "ВТБ-Арене"

Клуб проводит домашние матчи турнира на арене в Мытищах
"ВТБ-Арена" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
"ВТБ-Арена"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Химки" планирует провести в феврале - марте на "ВТБ-Арене" несколько матчей Евролиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

"Химки" проводят домашние матчи Евролиги на арене в Мытищах. При этом на "ВТБ-Арене" подмосковные баскетболисты в этом сезоне уже играли, проведя матч открытия Единой лиги ВТБ против польского клуба "Зелена-Гура" (79:75), игру посетили 5742 зрителя.

"На "ВТБ-Арене" мы планируем сыграть уже в новом году, в феврале - марте, - сказал Астахов. - Но у арены очень плотный график - то хоккей, то концерты. Будут окна - будем пользоваться, но пока основная арена - в Мытищах, где отличная поддержка, которая помогает нам побеждать в Евролиге".

"Химки" занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Евролиги, одержав шесть побед и потерпев два поражения в восьми матчах.

16 февраля "ВТБ-Арена" примет Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу 2020 года.

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