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Евро-2020

Малафеев: Акинфеев может сыграть за сборную России на ЧЕ-2020 только в случае форс-мажора

В субботу национальная команда в Петербурге сыграет против сборной Бельгии в рамках отбора Евро-2020
Вячеслав Малафеев Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Вячеслав Малафеев
© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев может вернуться в национальную команду и принять участие в матчах чемпионата Европы 2020 года только в экстренном случае. Такое мнение в пятницу журналистам высказал бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев во время посещения "Центра содействия семейному воспитанию № 12" в Петербурге.

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"В футболе я верю во все, но думаю, что только если будет большой форс-мажор, когда действительно по каким-то причинам вратари будут не готовы - по футбольным причинам или физически из-за травм, тогда, возможно, Акинфеев и согласится вернуться, других причин я не вижу", - сказал Малафеев, отвечая на вопрос, верит ли он, что Акинфеев может принять участие в ЧЕ-2020.

16 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с командой Бельгии в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020. "Наверное, этот матч немного раскрепостит ребят с точки зрения того, что здесь, в принципе, терять нечего, нет такого давления, турнирное положение позволяет играть спокойно. Если мы обыграем сборную Бельгии, то это будет хорошая заявка на Евро-2020", - добавил Малафеев.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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