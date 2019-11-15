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Евро-2020

Сычев надеется, что сборная России возьмет реванш у бельгийцев за поражение на ЧМ-2002

Встреча между командами пройдет 16 ноября в Петербурге
Дмитрий Сычев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Дмитрий Сычев
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев рассчитывает, что сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 с командой Бельгии возьмет реванш за проигрыш на мировом первенстве в 2002 году. Об этом он рассказал в пятницу журналистам во время посещения "Центра содействия семейному воспитанию № 12" в Петербурге.

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Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге. Игра первого круга, состоявшаяся в марте 2019 года в Брюсселе, завершилась победой бельгийцев со счетом 3:1.

На чемпионате мира по футболу в 2002 году в Японии и Южной Корее в последнем матче группового этапа Сычев забил бельгийцам один гол, но российская сборная проиграла со счетом 2:3, не сумев выйти из группы. Всего за сборную России Сычев сыграл 47 матчей и забил 15 мячей.

"Учитывая чемпионат мира 2002 года, конечно [предстоящий матч с Бельгией], особый. Я думаю, ребята поквитаются за то поражение, жду, конечно, победы и яркой игры. Это будет серьезной проверкой для нашей команды, мне очень интересно, как наши выдержат этот экзамен. Учитывая родные стены, думаю, что все получится", - сказал он.

"Безусловно, все понимают, что сборная Бельгии - это топ-команда с высококлассными футболистами, это возможность проверить свои силы на очень сильном сопернике. Но самая главная задача выполнена - мы на Евро", - также отметил бывший игрок российской сборной Евгений Алдонин.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020
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Встреча между командами пройдет 16 ноября в Петербурге
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