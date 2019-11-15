Футболист сборной России Головин не сыграет с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Матч Россия - Бельгия пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. В пятницу Головин провел тренировку в общей группе. Ранее на сборе в Сочи он занимался индивидуально.

"У Головина есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть. Он потренировался один раз в Сочи и один раз попробовал тут", - сказал Черчесов.