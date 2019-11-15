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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Сити" не отстранят от еврокубков за нарушение финансового fair play

Причиной возможного отстранения может стать спонсорская сделка в размере £51,5 млн с компанией Etihad

ТАСС, 15 ноября. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" не подвергнется отстранению от участия в еврокубках по обвинениям в нарушении финансового fair play. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет окончательное решение в декабре. "Манчестер Сити" может быть отстранен после опубликования материала о финансовой отчетности клуба немецким журналом Der Spiegel в прошлом году, причиной возможного отстранения указывается спонсорская сделка в размере £51,5 млн с компанией Etihad, которая была фактически спонсирована владельцем клуба Шейхом Мансуром.

По информации The Athletic, английский клуб будет только оштрафован. Также издание утверждает, что отстранение "Манчестер Сити" "станет тяжелым и дорогим" с финансовой точки зрения шагом для УЕФА, вследствие чего они не применят подобное наказание.

"Манчестер Сити" занимает четвертое место в чемпионате Англии, набрав 25 очков в 12 турах. В 13-м туре команда примет лондонский "Челси" 23 ноября. В Лиге чемпионов клуб лидирует в группе С после четырех туров (10 очков), в пятом туре команда примет украинский "Шахтер" (Донецк) 26 ноября.

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