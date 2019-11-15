Комиссия выявила вину врачей в чувашском допинговом скандале

Независимая рабочая группа была создана в августе 2019 года кабинетом министров Чувашии. Ее работа должна была дать оценку расследованию Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое длилось с 2017 по 2019 год. В его ходе было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Независимая комиссия по расследованию чувашского допингового скандала выявила вину врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении спортсменов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил член независимой рабочей группы, спортивный юрист Артем Пацев.

"Мы выяснили, что нарушения антидопинговых правил имели место, они совершались в одном из медицинских учреждений Чувашии, а именно в том, которое несет основную роль в медицинском обеспечении чувашских спортсменов. И это тревожный сигнал", - сказал Пацев.

"Основным выводом расследования является то, что мы увидели многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые сводятся к применению запрещенного метода, - добавил он. - Это стало следствием безалаберности медицинских сотрудников из-за их необразованности и безответственности. Когда человек принимает на себя обязанности спортивного врача, то речь идет не только о повязках на ушиб, но и о том, что спортсмен должен получать квалифицированную помощь и советы".

Юрист отметил, что в ходе своего расследования независимая комиссия исследовала тысячи различных документов, данные государственных учреждений Республики Чувашия, сводные данные по работе медицинских учреждений.