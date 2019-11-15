ФХР: молодежная сборная России по хоккею может занести себе в актив результат Суперсерии

В ночь на пятницу россияне взяли верх в серии буллитов над сборной Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 4:3 в заключительной встрече Суперсерии. По итогам шести матчей счет в противостоянии оказался равным (3-3), команды при этом набрали одинаковое количество очков (по девять). Победитель определялся в дополнительной серии буллитов, где точнее оказались канадские хоккеисты.

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею может занести себе в актив результат молодежной Суперсерии против сборных канадских лиг. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

"Наша команда сыграла с канадцами ровную серию, мы выиграли три матча, несмотря на энергозатратные переезды. Однозначно, эту серию нужно занести себе в актив, работа в плане подготовки к чемпионату мира продолжается, - сказал Ротенберг. - Нужно все хорошо продумать, проанализировать, посмотреть еще раз матчи. У нас есть для этого аналитический штаб и все возможности для того, чтобы предоставить тренерскому штабу всю информацию по игрокам для выбора оптимального состава на чемпионат мира".

Ротенберг отметил, что у России две национальные команды до 20 лет. "Одна из них играла только что на турнире в Финляндии, я видел матчи наших команд в Канаде и Финляндии, и там тоже очень много игроков, которые себя проявили. Это вратарь 2002 года рождения [Ярослав] Аскаров, а также те, кто проявил себя уже в Континентальной хоккейной лиге: [Григорий] Денисенко, [Павел] Дорофеев, [Данила] Галенюк, [Кирилл] Марченко. Нельзя забывать о выступающих в лиге Квебека [Дмитрии] Завгороднем, [Александре] Хованове, а также [Василии] Подколзине, [Александре] Романове", - отметил он.

"Есть Андрей Свечников, являющийся лидером в "Каролине". Понятно, что он не сможет приехать в сборную России, но то, что у нас есть лидеры в клубах Национальной хоккейной лиги, юниорских лигах, КХЛ, говорит о нашей глубине состава, и с точки зрения показателей мы находимся на самом высоком уровне. В этом смысле это такая хорошая головная боль, когда немало игроков находится на высоком уровне", - добавил он.

"При победе мелочей не бывает"

Молодежная сборная России должна доработать во всех игровых компонентах перед чемпионатом мира, считает Ротенберг.

"Если разбирать по всем деталям, то хоккей - это игра ошибок, одна из них может привести к поражению. В этом смысле мы максималисты, хотим отточить все компоненты, в которых мы хотим добавить", - отметил он.

"Я бы не хотел уходить в эти тонкости, поскольку это наша внутренняя кухня. В победе не бывает мелочей: нужно работать и над преодолением средней зоны, позиционной атакой, тактическая вариативность, гибкостью, управлением игрой. Нет пределов совершенству, и когда команда по всем этим направлениям станет лучшей в мире, тогда она станет чемпионом", - подчеркнул он.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Чехии, Канады, США и Германии.