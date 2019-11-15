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Сборные по футболу

Черчесов не обсуждал с Акинфеевым возможность возвращения в сборную России по футболу

Вратарь ЦСКА завершил карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2018 года
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Виталий Невар/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Виталий Невар/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не обсуждал с бывшим голкипером и капитаном национальной команды, вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым возможность возобновления им международной карьеры. Об этом журналистам сообщил Черчесов.

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Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 года.

"С Акинфеевым на тему возвращения в сборную я ни разу не разговаривал, - сказал Черчесов. - Последний раз мы с Игорем виделись 22 августа, когда было открытие его турнира. Второй контакт у нас был 13 октября, тогда он смской просил поздравить ребят с победой. Вот наше все общение за последние полгода".

"Игорь - российский гражданин с российским паспортом и определенным уровнем мастерства, - отметил главный тренер сборной России. - Когда мы с Игорем встречались один или два раза после чемпионата мира, он ответил, что возвращение в сборную невозможно. По какой причине, пусть назовет сам. Если у него что-то изменится, то он такой же футболист, как и все, может играть в сборной".

В составе сборной России Акинфеев провел 111 матчей и пропустил 95 мячей.

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