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Евро-2020

Гилерме будет защищать ворота сборной России по футболу в матче с бельгийцами

Встреча между командами пройдет 16 ноября в Петербурге
Маринато Гилерме Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Маринато Гилерме
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гилерме займет место в воротах сборной России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против команды Бельгии. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

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Матч Россия - Бельгия пройдет в субботу в Санкт-Петербурге. В состав сборной России на матчи квалификации чемпионата Европы с командами Бельгии и Сан-Марино (19 ноября) также были включены Сослан Джанаев ("Сочи") и Антон Шунин ("Динамо").

"Гилерме завтра будет играть и должен действовать качественно. Джанаев и Шунин в хорошим состоянии, мы не делим на вторых и третьих. У нас нет основного состава, на каждую игру выходит стартовый состав", - сказал Черчесов.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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