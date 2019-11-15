Дзюба: Черчесов создал отличную атмосферу в сборной России по футболу

В субботу в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с командой Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется в 20:00 мск.

"Благодаря Станиславу Саламовичу [Черчесову] у нас хорошая атмосфера, замечательный коллектив. Удается забивать, потому что играем за сборную с удовольствием. Благодаря атмосфере удается забивать", - сказал Дзюба. Из-за травм предстоящий матч пропустят полузащитники национальной команды Денис Черышев и Александр Головин. "Меня сильно расстраивает, что Черышева и Головина не будет, но нет сомнений, что те ребята, которые выйдут вместо них, сыграют хорошо, - сказал Дзюба. - Они должны себя проявить, это шанс для них. В сборной России нужно заслужить играть, если они готовы выйти - значит они достойны".

В составе сборной Бельгии Дзюба выделил полузащитника Эдена Азара. "Я думаю, что Азар все также опасен и не думаю, что он не будет выкладываться, он будет хорош, как и всегда", - сказал Дзюба. Капитан команды отметил, что и остальные игроки бельгийской сборной представляют опасность и покажут хорошую игру. "Все игроки топ-уровня, нельзя выделить кого-то одного", - сказал он.