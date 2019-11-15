Дзюба: Черчесов создал отличную атмосферу в сборной России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. В сборной России царит прекрасная атмосфера, которую создал главный тренер команды Станислав Черчесов, благодаря ей футболисты забивают мячи. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал капитан национальной команды Артем Дзюба.
В субботу в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с командой Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется в 20:00 мск.
"Благодаря Станиславу Саламовичу [Черчесову] у нас хорошая атмосфера, замечательный коллектив. Удается забивать, потому что играем за сборную с удовольствием. Благодаря атмосфере удается забивать", - сказал Дзюба. Из-за травм предстоящий матч пропустят полузащитники национальной команды Денис Черышев и Александр Головин. "Меня сильно расстраивает, что Черышева и Головина не будет, но нет сомнений, что те ребята, которые выйдут вместо них, сыграют хорошо, - сказал Дзюба. - Они должны себя проявить, это шанс для них. В сборной России нужно заслужить играть, если они готовы выйти - значит они достойны".
В составе сборной Бельгии Дзюба выделил полузащитника Эдена Азара. "Я думаю, что Азар все также опасен и не думаю, что он не будет выкладываться, он будет хорош, как и всегда", - сказал Дзюба. Капитан команды отметил, что и остальные игроки бельгийской сборной представляют опасность и покажут хорошую игру. "Все игроки топ-уровня, нельзя выделить кого-то одного", - сказал он.
"Азар довольно хорошо играет за "Реал", говорить, что он не очень - по сравнению с чем? С "Челси" - возможно, а в сборной Бельгии у него совсем другие функции - здесь он звезда, он главная ударная сила, я думаю, здесь он чувствует себя лучше, чем там [в "Реале"], где ему еще надо адаптироваться", - отметил капитан российской сборной.
Кроме того, Дзюба рассказал, что игроки российской сборной готовы к игре. "Спасибо, что интересуетесь здоровьем, - сказал он. - Болячки какие-то накопились, понятно, у всех, но это большой спорт и мы этого не замечаем. В целом все нормально".
После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).