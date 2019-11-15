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Евро-2020

Черчесов: сборной РФ пойдет на пользу проведение матча с бельгийцами при закрытой крыше

По словам главного тренера национальной команды, игра с бельгийцами будет решать не глобальные, а локальные задачи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Футболистам сборной России пойдет на пользу проведение отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии при закрытой крыше стадиона "Газпром Арена". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Встреча между сборными России и Бельгии пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. Крыша стадиона "Газпром Арена" будет закрыта.

"Мы специально сделали игру в ноябре именно здесь. Мы довольны, что будем играть здесь, а крыша нам только на пользу", - отметил Черчесов.

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"Нам хорошо, не душно, мне кажется, мы (игроки "Зенита" - прим. ТАСС) привыкли. Думаю, это не проблема. Погода не будет мешать, лучше играть под крышей", - сказал капитан сборной России Артем Дзюба.

По словам главного тренера, матч с бельгийцами будет решать не глобальные, а локальные задачи.

"Мы играем с фаворитом нашей группы, для нас очень важно сыграть в тот футбол, в который планируем. Нам нужно сравнить уровень, тогда мы опять будем знать, над чем работать. То, что соперник серьезный - мы знаем. Мы создали ситуацию, что уже вышли на чемпионат Европы, поэтому завтрашняя игра решает не глобальные задачи, а локальные, но мы все равно постараемся показать свою лучшую игру", - отметил Черчесов.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

19 ноября в заключительном матче отборочного турнира сборная России сыграет на выезде с командой Сан-Марино.

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Евро-2020
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