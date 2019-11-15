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Кубок мира по биатлону

Биатлонисты Малышко, Поршнев и Стрельцов выполнили критерии отбора на первые три этапа КМ

Первый этап пройдет в Эстерсунде с 29 ноября по 8 декабря
Дмитрий Малышко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дмитрий Малышко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко занял второе место в спринтерской гонке на 10 км на второй контрольной тренировке сборной России по биатлону, которая прошла в Тюмени.

Состав сборной России на первые три этапа Кубка мира формировался на основе результатов двух контрольных тренировок, в национальную команду попали три биатлониста, набравшие наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах. Еще два спортсмена определятся в соответствии с решением тренеров сборной команды.

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В первом контрольном старте, который прошел 14 ноября, Малышко одержал победу. Таким образом, результат в пятничной гонке позволил ему отобраться на первые три этапа Кубка мира. Также критерии отбора выполнили Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов.

Ранее место в национальной команде гарантировали Александр Логинов, ставший вторым в общем зачете Кубка мира прошлого сезона, Евгений Гараничев, поскольку в прошлом сезоне оказался в числе 15 сильнейших общего зачета Кубка мира, и Антон Бабиков, ставший победителем Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2018/19.

Малышко является чемпионом Олимпийских игр 2014 года в эстафете, также в активе 32-летнего биатлониста бронза чемпионата мира в эстафете.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 8 декабря.

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