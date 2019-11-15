Черчесов: сборная России по футболу не обсуждала вопрос новой формы команды на Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу не обсуждала новую форму команды на чемпионат Европы 2020 года в преддверии отборочной встречи с командой Бельгии. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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7 ноября в Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Позднее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что футболисты сборной, тренерский штаб и руководство Российского футбольного союза (РФС) остались недовольны дизайном и качеством формы. По информации газеты, главной претензией является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии, а не РФ.

"Есть технический спонсор и федерация, когда они решат вопросы, мы будем играть в той форме. Если честно, мы в команде этот вопрос вообще не обсуждали. Давайте лучше говорить а футболе, а о моде поговорим потом", - отметил Черчесов.

Сборная России проведет предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) в старом комплекте формы.