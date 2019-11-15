Хачатурянц назначен председателем судейского комитета РФС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Ашот Хачатурянц назначен на пост председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам сообщил глава РФС Александр Дюков.

"Хачатурянц был рекомендован судейским комитетом на пост руководителя организации. Исполком сегодня поддержал эту кандидатуру", - сказал Дюков.

На этой должности 51-летний Хачатурянц сменил Николая Левникова, занимавшего пост с 24 мая 2018 года, ранее Левников возглавлял судейский комитет РФС с 2012 по 2016 год.

Хачатурянц входит в состав судейского корпуса с 2019 года.