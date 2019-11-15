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Футбол в России

Судья Вилков отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги

Об этом сообщил глава Российского футбольного союза Александр Дюков
Арбитр Михаил Вилков Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Арбитр Михаил Вилков
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги. Об этом журналистам сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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В последних двух турах РПЛ Вилков допустил ряд ошибок. В матче 15-го тура "Зенит" - ЦСКА (1:1) 2 ноября арбитр не стал предупреждать нападающего петербургского клуба Сердара Азмуна, который шипами бутсы наступил на икру полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. В следующем туре в игре "Оренбурга" и "Уфы" Вилков не поставил два пенальти в ворота "Уфы", позднее глава департамента по судейству и инспектированию Российского футбольного союза Александр Егоров признал решения Вилкова ошибочным.

"Принято решение об отстранении Вилкова от работы, в следующих турах он работать не будет", - сказал Дюков.

"Егоров поставил Вилкову хорошую оценку в матче "Зенит" - ЦСКА, но я с этой оценкой не согласен, на шестой минуте безусловно был фол на карточку, но он ее не показал. Был еще ряд эпизодов, когда следовало показать карточки в одну и другую сторону. Безусловно, хорошей оценки Вилков в данном случае не заслужил. В следующей игре он допустил еще две ошибки", - добавил глава РФС.

Вилков из Нижнего-Новгорода, ему 40 лет, он обслуживает матчи элитного дивизиона с 2009 года, имеет категорию Международной федерации футбола. В качестве главного арбитра он дебютировал в 2010-м, всего за карьеру Вилков работал на 252 матчах в чемпионатах России (160 - в Российской премьер-лиге).

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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