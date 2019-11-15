Фигурист Игнатов заявил, что очень волновался перед короткой программой Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Макар Игнатов испытывал сильное волнение перед стартом короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Об этом фигурист сообщил журналистам.

19-летний Игнатов, открывавший соревнования в короткой программе у мужчин на этапе Гран-при в Москве, сделал неаккуратный выезд после исполнения тройного акселя. Кроме того, фигурист, для которого московский турнир стал первым на взрослой серии Гран-при, допустил ошибку на каскаде из четверного сальхова и тройного тулупа, выполнив второй прыжок в два оборота. За свой прокат он получил 87,54 балла.

"Волновался, ночью снилось фигурное катание, не мог понять, как проснулся, где я, а так - как обычно, - сказал Игнатов. - На каскаде в какой-то степени был сверхконтроль, проскочил толчок, в целом доволен, но можно было лучше. В двух предыдущих стартах было больше погрешностей, я рад, что сегодня справился".

Игнатов рассказал, за счет чего может улучшить свои оценки. "Надо прибавлять во вращении, в качестве исполнения элементов. Многое в чем можно добавить", - отметил фигурист.

Произвольную программу в рамках московского этапа мужчины представят в субботу.