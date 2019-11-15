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Футбол в России

Дюков: решение о смене главы департамента судейства РФС может быть принято в декабре

Александру Егорову дано время до 19-го тура повысить качество судейства и снизить количество ошибок
Глава РФС Александр Дюков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) может принять решение о возможной смене главы департамента судейства и инспектирования в декабре после завершения осенней части чемпионата России. Об этом сообщил журналистам после заседания исполкома РФС президент организации Александр Дюков.

Главой департамента является Александр Егоров, который ранее сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца года изменить негативную ситуацию, связанную с судейством.

"Егорову дано время до 19-го тура повысить качество и снизить количество ошибок. В декабре будут подведены итоги и приниматься решения. Понимаю, что много негатива и много вопросов к нему. Но мы должны понимать, что не Егоров выходит на поле со свистком, а те арбитры, которые были подготовлены нашей системой", - сказал Дюков.

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