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Футбол в России

Дюков: приглашение иностранных арбитров не позволит избежать проблем с судейством

С 2005 по 2007 год РФС применял практику приглашения зарубежных арбитров на матчи чемпионата страны
Глава РФС Александр Дюков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Приглашение иностранных арбитров на матчи чемпионата России по футболу не позволит избежать ошибок в судействе. Такое мнение после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) высказал журналистам президент организации Александр Дюков.

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С 2005 по 2007 год РФС применял практику приглашения зарубежных арбитров на матчи чемпионата страны.

"Считаю, что приглашение европейских арбитров не позволит нам избежать ошибок, мы видим, как много ошибаются арбитры в матчах еврокубков и своих чемпионатов. Считаю, что мы в состоянии создать систему, которая повысит качество нашего судейства, - сказал Дюков. - Уверен, что кто-то из них [иностранцев] совершит ключевую ошибку, мы на первый раз махнем рукой и скажем, что это непредвзято. Но если пройдет три или четыре тура с такими ошибками, то мы получим то же самое".

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