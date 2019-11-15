Дюков: приглашение иностранных арбитров не позволит избежать проблем с судейством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Приглашение иностранных арбитров на матчи чемпионата России по футболу не позволит избежать ошибок в судействе. Такое мнение после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) высказал журналистам президент организации Александр Дюков.

С 2005 по 2007 год РФС применял практику приглашения зарубежных арбитров на матчи чемпионата страны.

"Считаю, что приглашение европейских арбитров не позволит нам избежать ошибок, мы видим, как много ошибаются арбитры в матчах еврокубков и своих чемпионатов. Считаю, что мы в состоянии создать систему, которая повысит качество нашего судейства, - сказал Дюков. - Уверен, что кто-то из них [иностранцев] совершит ключевую ошибку, мы на первый раз махнем рукой и скажем, что это непредвзято. Но если пройдет три или четыре тура с такими ошибками, то мы получим то же самое".