САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) считает неудачным дизайн новой формы сборной России, подготовленной для выступления на чемпионате Европы 2020 года. Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

7 ноября в Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Позднее СМИ сообщили, что футболисты сборной, тренерский штаб и руководство РФС остались недовольны дизайном и качеством формы, а главной претензией является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии.

"Adidas (поставщик экипировки команды - прим. ТАСС) пока не ответил на вопрос, будет ли этот вопрос [разработки и согласования нового дизайна] решен, - сказал Дюков. - Переговоры с Adidas вел Алаев (генеральный секретарь РФС Александр Алаев - прим. ТАСС). Разработка новой формы - продолжительный процесс в 14-15 месяцев. Adidas подготовил новый дизайн в сентябре 2018 года, РФС высказал свои пожелания и не согласовал подготовленный Adidas вариант".

"РФС считает этот вариант неудачным и надеется, что Adidas подготовит новый вариант, а пока мы будем играть в той форме, которая у нас была", - подчеркнул президент РФС.

Дюков также отметил, что представленная недавно экипировка национальной команды не была согласована с РФС. "В январе 2019 года Adidas предложил другой вариант, но тоже не получил нашего одобрения, однако пустил в производство. В результате мы получили ту форму, которую получили", - сказал он.

В субботу сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы.