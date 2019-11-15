Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

РФС считает неудачным дизайн новой формы сборной России

Главной претензией является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии
Глава РФС Александр Дюков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) считает неудачным дизайн новой формы сборной России, подготовленной для выступления на чемпионате Европы 2020 года. Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

На эту тему
Черчесов: сборная России по футболу не обсуждала вопрос новой формы команды на Евро-2020

7 ноября в Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Позднее СМИ сообщили, что футболисты сборной, тренерский штаб и руководство РФС остались недовольны дизайном и качеством формы, а главной претензией является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии.

"Adidas (поставщик экипировки команды - прим. ТАСС) пока не ответил на вопрос, будет ли этот вопрос [разработки и согласования нового дизайна] решен, - сказал Дюков. - Переговоры с Adidas вел Алаев (генеральный секретарь РФС Александр Алаев - прим. ТАСС). Разработка новой формы - продолжительный процесс в 14-15 месяцев. Adidas подготовил новый дизайн в сентябре 2018 года, РФС высказал свои пожелания и не согласовал подготовленный Adidas вариант".

"РФС считает этот вариант неудачным и надеется, что Adidas подготовит новый вариант, а пока мы будем играть в той форме, которая у нас была", - подчеркнул президент РФС.

Дюков также отметил, что представленная недавно экипировка национальной команды не была согласована с РФС. "В январе 2019 года Adidas предложил другой вариант, но тоже не получил нашего одобрения, однако пустил в производство. В результате мы получили ту форму, которую получили", - сказал он.

В субботу сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

Теги
Евро-2020Дюков, Александр Валерьевич
Реклама на ТАСС
ММА
Автобиография Хабиба Нурмагомедова выйдет на английском и турецком языках
Книга под названием Khabib Time вышла в декабре 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС