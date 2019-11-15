РФС надеется получить от Adidas новую форму для национальной сборной

7 ноября в Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Позднее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что футболисты сборной, тренерский штаб и руководство РФС остались недовольны дизайном и качеством формы. По информации газеты, главной претензией является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии, а не РФ.

"Мы надеемся, что Adidas пойдет нам навстречу и сделает эксклюзивную форму, которая всем понравится. Уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы у команды была форма, которая устроит всех", - сказал Алаев.

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников подчеркнул, что представленный комплект формы не был согласован российской стороной. "То, что презентация прошла без согласования, - это общая ошибка, цепочка событий. На эскизах было совсем другое качество, а на деле получилось то, что нас не устраивает. Когда мы увидели реакцию СМИ и болельщиков, мы поняли, что надо срочно вмешиваться в процесс", - сказал Мельников.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). Следующий матч россияне проведут в субботу в Санкт-Петербурге против команды Бельгии. --0--кка/шд/ту