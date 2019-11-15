Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

РФС надеется получить от Adidas новую форму для национальной сборной

Руководство Российского футбольного союза осталось недовольно дизайном и качеством формы
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для национальной сборной. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

7 ноября в Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Позднее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что футболисты сборной, тренерский штаб и руководство РФС остались недовольны дизайном и качеством формы. По информации газеты, главной претензией является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии, а не РФ.

На эту тему
РФС считает неудачным дизайн новой формы сборной России

"Мы надеемся, что Adidas пойдет нам навстречу и сделает эксклюзивную форму, которая всем понравится. Уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы у команды была форма, которая устроит всех", - сказал Алаев.

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников подчеркнул, что представленный комплект формы не был согласован российской стороной. "То, что презентация прошла без согласования, - это общая ошибка, цепочка событий. На эскизах было совсем другое качество, а на деле получилось то, что нас не устраивает. Когда мы увидели реакцию СМИ и болельщиков, мы поняли, что надо срочно вмешиваться в процесс", - сказал Мельников.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). Следующий матч россияне проведут в субботу в Санкт-Петербурге против команды Бельгии. --0--кка/шд/ту

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
ММА
Автобиография Хабиба Нурмагомедова выйдет на английском и турецком языках
Книга под названием Khabib Time вышла в декабре 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС