Тренер сборной России Черчесов рассматривает предложение РФС о новом контракте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Предложение Российского футбольного союза (РФС) о новом контракте находится на рассмотрении у главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом рассказал журналистам президент РФС Александр Дюков.

"Исходя из тех результатов, которые есть, мы должны сделать предложение. Сейчас наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича [Черчесова]", - сказал Дюков.

Ранее несколько СМИ сообщали о том, что Черчесов может совмещать посты главного тренера "Спартака" и сборной России.

"Я негативно отношусь к совмещению. Я вижу, как работает Черчесов, он занимается сборной не только на сборах и во время матчей. Честно говоря, не понимаю, как возможно быть тренером национальной сборной и какого-то клуба", - отметил Дюков.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. В 2018 году команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Нынешний контракт Черчесова истекает летом 2020 года.