РФС планирует завершить работу по созданию VAR-центра в Москве к началу 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) собирается завершить работу по созданию центра системы видеоассистента рефери (VAR) в Москве к началу 2020 года. Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

Впервые VAR использовался в российских футбольных соревнованиях в апреле 2019 года в первом полуфинальном матче Олимп - Кубка России "Урал" - "Арсенал". В чемпионате России система применяется с сезона-2019/20. В первом туре VAR работал в офлайн-режиме на матче "Локомотив" - "Рубин", со второго по четвертый туры - он применялся только в одном матче из восьми в каждом из туров. Начиная с пятого тура система применяется на двух играх каждого из туров.

"Мы ведем работу по созданию VAR-центра, который будет в Москве, - сказал Дюков. - Мы собираемся создать его в нашей штаб-квартире. Работы должны быть завершены к началу года, чтобы с 1 марта мы могли использовать VAR на всех матчах тура".

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.