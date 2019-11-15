РФС рассматривает варианты для переезда в новую штаб-квартиру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) изучает возможность переезда в новую штаб-квартиру. Об этом журналистам сообщил глава организации Александр Дюков.

"Мы действительно рассматриваем варианты переезда в новый офис, нам нужна новая штаб-квартира, которая была бы более удобной. Те условия, которые мы имеем сейчас, недостаточны. Нам было бы важно собрать все структуры РФС в одном месте, поэтому мы рассматриваем новые варианты, чтобы могли разместиться все вместе и это позволяло нам эффективно взаимодействовать", - сказал Дюков.

На данный момент штаб-квартира организации находится на Народной улице в Москве недалеко от станции метро "Таганская".