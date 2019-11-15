Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС рассматривает варианты для переезда в новую штаб-квартиру

На данный момент штаб организации находится на Народной улице в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) изучает возможность переезда в новую штаб-квартиру. Об этом журналистам сообщил глава организации Александр Дюков.

"Мы действительно рассматриваем варианты переезда в новый офис, нам нужна новая штаб-квартира, которая была бы более удобной. Те условия, которые мы имеем сейчас, недостаточны. Нам было бы важно собрать все структуры РФС в одном месте, поэтому мы рассматриваем новые варианты, чтобы могли разместиться все вместе и это позволяло нам эффективно взаимодействовать", - сказал Дюков.

На данный момент штаб-квартира организации находится на Народной улице в Москве недалеко от станции метро "Таганская".

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
Реклама на ТАСС
ММА
Автобиография Хабиба Нурмагомедова выйдет на английском и турецком языках
Книга под названием Khabib Time вышла в декабре 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС