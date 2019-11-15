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Автобиография Хабиба Нурмагомедова выйдет на английском и турецком языках

Книга под названием Khabib Time вышла в декабре 2018 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Автобиография обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова выйдет на английском и турецком языках. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Автобиография Нурмагомедова под названием Khabib Time вышла в декабре 2018 года.

"Сейчас ведется работа по выходу книги на английском и турецком языках", - сказал он.

В настоящий момент 31-летний российский боец продолжает спортивную карьеру и планирует провести следующий поединок весной 2020 года.

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