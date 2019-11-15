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Олимпиада-2020 в Токио

Зрителям разрешат проходить на стадионы во время Игр в Токио со своими напитками

Гости состязаний смогут брать с собой одну пластиковую бутылку объемом до 750 мл

ТАСС, 15 ноября. Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года разрешил зрителям проносить свои прохладительные напитки на стадионы из-за жаркой погоды в летнее время в Японии. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что гости состязаний смогут брать с собой одну пластиковую бутылку объемом до 750 мл с безалкогольным напитком. Организаторы также намериваются снять запрет на пронос термосов, когда будет определен их допустимый литраж. Кроме того, планируется увеличение числа солнцезащитных тентов и установка питьевых фонтанчиков на территории открытых стадионов.

1 ноября МОК и администрация Токио отказались от проведения марафона и соревнований по спортивной ходьбе в японской столице из-за жары. Как следует из осуществленных замеров, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но в тот раз соревнования проходили в начале октября.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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