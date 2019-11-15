Трое россиян лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы занимают первые три места после короткой программы на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Первым идет Александр Самарин, который набрал 92,81 балла, второе место занимает Дмитрий Алиев (90,64), третье - Макар Игнатов (87,54). Японец Сёма Уно располагается на четвертой строчке (87,29).

21-летний Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, который прошел в Минске, и бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года. В текущем сезоне фигурист стал вторым на этапе Гран-при во Франции.

Алиеву 20 лет, он занял второе место на чемпионате Европы в Москве 2018 года. В этом сезоне спортсмен стал третьим на этапе Гран-при в США. 19-летний Игнатов одержал победу на турнире в немецком Небельхорне в текущем сезоне и стал вторым на предсезонном турнире памяти Дениса Тена.

Позднее в пятницу ритм-танец представят танцевальные дуэты, женщины и пары - короткую программу. В субботу произвольные программы представят мужчины, женщины и пары, а также дуэты покажут произвольный танец. В воскресенье пройдут традиционные показательные выступления.