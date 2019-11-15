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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Трое россиян лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

Первым по итогам программы стал Александр Самарин, вторым - Дмитрий Алиев, третьим - Макар Ингатов
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Описание
Александр Самарин
© Сергей Бобылев/ТАСС
Российские болельщики на трибуне дворца спорта "Мегаспорт"
© Сергей Бобылев/ТАСС
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС
Макар Игнатов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Японский фигурист Сёма Уно
© Сергей Бобылев/ТАСС
Сёма Уно
© Сергей Бобылев/ТАСС
Тренеры по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы занимают первые три места после короткой программы на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Первым идет Александр Самарин, который набрал 92,81 балла, второе место занимает Дмитрий Алиев (90,64), третье - Макар Игнатов (87,54). Японец Сёма Уно располагается на четвертой строчке (87,29).

21-летний Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, который прошел в Минске, и бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года. В текущем сезоне фигурист стал вторым на этапе Гран-при во Франции.

Алиеву 20 лет, он занял второе место на чемпионате Европы в Москве 2018 года. В этом сезоне спортсмен стал третьим на этапе Гран-при в США. 19-летний Игнатов одержал победу на турнире в немецком Небельхорне в текущем сезоне и стал вторым на предсезонном турнире памяти Дениса Тена.

Позднее в пятницу ритм-танец представят танцевальные дуэты, женщины и пары - короткую программу. В субботу произвольные программы представят мужчины, женщины и пары, а также дуэты покажут произвольный танец. В воскресенье пройдут традиционные показательные выступления.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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