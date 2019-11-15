РФС хочет разделить департамент судейства и инспектирования на две части

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) хочет разделить департамент судейства и инспектирования на две отдельные части, одна из которых будет заниматься судьями, а другая - инспекторами матчей. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

В пятницу в Санкт-Петербурге прошло заседание исполкома РФС.

"Мы должны разделить департамент судейства и инспектирования", - сказал Дюков.

Главой департамента судейства и инспектирования РФС является Александр Егоров. На исполкоме главой судейского комитета РФС был выбран Ашот Хачатурянц.