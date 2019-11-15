Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС хочет разделить департамент судейства и инспектирования на две части

Главой департамента судейства и инспектирования РФС является Александр Егоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) хочет разделить департамент судейства и инспектирования на две отдельные части, одна из которых будет заниматься судьями, а другая - инспекторами матчей. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

В пятницу в Санкт-Петербурге прошло заседание исполкома РФС.

"Мы должны разделить департамент судейства и инспектирования", - сказал Дюков.

Главой департамента судейства и инспектирования РФС является Александр Егоров. На исполкоме главой судейского комитета РФС был выбран Ашот Хачатурянц.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Трое россиян лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Первым по итогам программы стал Александр Самарин, вторым - Дмитрий Алиев, третьим - Макар Ингатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС