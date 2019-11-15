Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигурист Самарин заявил, что ему комфортно выступать на этапе Гран-при в Москве

Спортсмен лидирует на этапе после короткой программы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российскому фигуристу Александру Самарину нравится выступать на этапе Гран-при, который проходит в Москве. Об этом он сообщил на пресс-конференции после окончания короткой программы.

Самарин допустил падение на четверном флипе, однако чисто выполнил остальные прыжковые элементы, включая каскад из четверного лутца и тройного тулупа и с результатом 92,81 балла занимает промежуточное первое место.

"Хочу сказать спасибо всем за поддержку, всем зрителям, очень тепло поддерживают, нравится здесь выступать, - сказал Самарин. - Допустил ошибки, но соревнования еще не закончились. Сейчас не хотелось бы много говорить".

Соревновательная часть московского этапа Гран-при завершится в субботу.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Президент FISU Матыцин стал единственным кандидатом на выборах главы организации
Выборы главы Международной федерации университетского спорта пройдут в субботу в Турине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС