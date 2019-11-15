Фигурист Самарин заявил, что ему комфортно выступать на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российскому фигуристу Александру Самарину нравится выступать на этапе Гран-при, который проходит в Москве. Об этом он сообщил на пресс-конференции после окончания короткой программы.

Самарин допустил падение на четверном флипе, однако чисто выполнил остальные прыжковые элементы, включая каскад из четверного лутца и тройного тулупа и с результатом 92,81 балла занимает промежуточное первое место.

"Хочу сказать спасибо всем за поддержку, всем зрителям, очень тепло поддерживают, нравится здесь выступать, - сказал Самарин. - Допустил ошибки, но соревнования еще не закончились. Сейчас не хотелось бы много говорить".

Соревновательная часть московского этапа Гран-при завершится в субботу.