Эксперты России и WADA обсудили изменения в базе данных лаборатории

Российская сторона ранее предоставила ответы по каждому из 31 вопроса, которые возникли у WADA в связи с обнаруженными в базе данных изменениями. На встрече эксперты должны были еще раз обменяться мнениями по поводу сложившейся ситуации.

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские эксперты 14 ноября провели встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA), на которой обсудили обнаруженные в базе данных московской антидопинговой лаборатории изменения. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с деталями встречи.

На основе итогов встречи эксперты должны подготовить отчет для комитета по соответствию WADA. Полученный им документ может стать основанием для формирования рекомендации исполкому организации по вопросу целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Заседание комитета по соответствию пройдет 17 ноября. Если на нем будет подготовлена рекомендация, исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Сохранение целостности базы данных, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием, являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. Глава WADA Крейг Риди считает новое руководство РУСАДА непричастным к появлению в базе данных изменений, однако применить санкции его организация может только в отношении национального антидопингового агентства и спортсменов.