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Серия Гран-при по фигурному катанию

Рукавицын: фигурист Алиев подошел к московскому этапу Гран-при с правильным настроем

Спортсмен занимает второе место после короткой программы
Тренер Евгений Рукавицын Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Тренер Евгений Рукавицын
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Дмитрий Алиев продемонстрировал в короткой программе на московском этапе Гран-при хороший настрой и самоконтроль. Таким мнением с ТАСС после выступления спортсмена поделился его тренер Евгений Рукавицын.

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Алиев после исполнения короткой программы идет вторым с результатом 90,64 балла. Спортсмену не удался заявленный каскад с четверным лутцем. На своем первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе Алиев занял третье место.

"Я доволен работой Димы, наблюдал за ним, видел, что он подошел к старту в хорошем состоянии. Это он продемонстрировал и на разминке. Причем выступал он с шестым стартовым номером во второй разминке - это дополнительное напряжение, но он справился", - рассказал Рукавицын.

"Мне нравится, он начинает приобретать нужный "панцирь" контроля - лутц не получился, но он сделал каскад три плюс три, все в рамках правил и на хороший плюс. Он уже в полете прочувствовал ситуацию и смог справиться со всем остальным. Все дело в настрое, и мне этот настрой понравился, молодец", - отметил тренер.

Лидирует Александр Самарин (92,81), на третьем месте также российский спортсмен дебютант Гран-при Макар Игнатов (87,54). Произвольную программу фигуристы представят 16 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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