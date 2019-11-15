РУСАДА сомневается в независимости комиссии по допинговому скандалу в Чувашии

Независимая комиссия (рабочая группа) была создана с тем, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА, которое длилось с 2017 по 2019 год. Итог своей работы она представила в пятницу в ТАСС. Один из членов рабочей группы Артем Пацев отметил, что РУСАДА отказалось от сотрудничества с комиссией.

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сомневается в независимости комиссии, которая занималась изучением допингового скандала в Чувашии. Об этом ТАСС заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Доклад о допинговом скандале в Чувашии будет отправлен в WADA и МОК

"У нас есть сомнения в независимости этой рабочей группы, - сказала Пахноцкая. - Дело в том, что Артем Пацев является партнером юридической группы "Клевер консалт". В то же время интересы большей части спортсменов, которые сейчас подозреваются в нарушении антидопинговых правил, представляет юрист Андрей Сидоренко - партнер той же юридической группы".

"На мой взгляд, даже без обращения в экспертные органы здесь прослеживается прямой конфликт интересов, - подчеркнула она. - Именно по этой причине РУСАДА сочло нецелесообразным взаимодействовать с этой рабочей группой".

В ходе расследования РУСАДА было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

Рабочая группа основную вину за нарушение антидопинговых правил возложила на врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медицинские сотрудники делали им внутривенные вливания, объем которых превышал разрешенный предел.